مصادر: البعثة الأممية أبقت الباب مفتوحًا أمام البرلمان لإقرار صيغة قانونية لإجراء الانتخابات على أساسها

ليبيا – ذكرت مصادر مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة أن لجنة التوافقات التي جرى تشكيلها في الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي، ستُجري محادثاتٍ مكثفة خلال الأيام المقبلة، للانتهاء قبل حلول شهر أغسطس من وضع القاعدة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل.
المصادر أشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أبقت الباب مفتوحًا أمام إمكانية تدخل مجلس النواب لإقرار صيغة قانونية مناسبة، يمكن على أساسها إجراء الانتخابات، ولكن الأمر مرتبط بمدى قدرة الملتقى على تحقيق التوافق، وما سينتهي إليه أعضاؤه.
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