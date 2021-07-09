«يونيسف» تحذر من ازدياد حالات «كورونا» في ليبيا

حذرت منظمة «يونسيف» من الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 1710 حالة يوم الخميس الماضي فقط.

ولفتت إلى تجاوز الإصابات 200 ألف حالة، إضافة إلى الوفيات التي تخطت 3200 حالة، حسب بيان مكتب المنظمة في ليبيا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

ودعا البيان المواطنين إلى حماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع عبر الحصول على التطعيم، وأيضا الالتزام باحتياطات السلامة متمثلة في ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وغسل اليديين باستمرار.

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