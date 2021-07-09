بالصورة…حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي السبت والأحد في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي السبت والاحد في ليبيا إلى استمرار درجات الحرارة المرتفعة في مناطق الجنوب والدواخل والجبل.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين فتشير الى أن الجنوب لا يزال الطقس فيه ياخد الطابع الصيفي، إذ تترواح درجات الحرارة بين 37 الى 42 درجة مئوية.

واضاف التقرير ان الارتفاع يسود ايضا مناطق الدواخل والجبل من المنطقة الغربية حيث تكون درجات الحرارة فى حدود 36 الى 40 م.

وأشار التقرير إلى أن مدن الساحل تتميز بدرجات حرارة معتدلة لكن تصحبها رطوبة عالية على معظم المناطق، وتستمر هذه الوضعية لعدة ايام بمشيئة الله سبحانة وتعالى. والله اعلم.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 10 يوليو 2021:

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