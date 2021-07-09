وقفة احتجاجية نسائية أمام مركز الكفرة لأمراض النساء والولادة.. وهذه هي المطالب

نظمت عدد من النساء ببلدية الكفرة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية من امام مركز الكفرة لأمراض النساء والولادة.

النساء، وفي بيانهن الذي طالعته قناتنا، طالبن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بتحسين الوضع الصحي في بلدية الكفرة من خلال توفير استشاري نساء وولادة وعقم داخل المركز لأجراء العمليات الصعبة والكبرى مثل اللحميات والاكياس والاورام داخل المستشفى لتفادي عناء وتكاليف السفر على المرضى، وتحسين وضع الحضانات وتوفير اخصائي حديثي ولادة واطفال خدج، وتوفير اجهزة مناظير وتدريب الطاقم الطبي عليها لإجرائها داخل المستشفى.

كما طالبن أيضاً بتوفير بنك دم داخل الكفرة، ودعم الكادر الطبي من ابناء الكفرة وتذليل الصعاب امامهم لتقديم الخدمات الطبية لأهلهم في الكفرة على أكمل وجه، وبعودة الدكتور هدى بوشنة لإجراء العمليات للحالات المطالبة بها، وعدم تجديد عقد التشاركية المشغلة حاليا للمركز لفشلها في توفير هذه المطالب، داعيات وزارة الصحة لإيجاد حلول بديلة لتشغيل المركز بدل نظام شراء الخدمة.

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