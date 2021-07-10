عميد الزاوية: البلدية تعاني جراء كثرة إصابات كورونا وليس لدينا مركزاً للعزل

قال عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح، إن البلدية تعاني جراء كثرة الإصابات بفيروس كروونا بالبلدية، ولا يوجد مركز عزل بالبلدية بل مركزا للفلترة فحسب.

أضاف الأبح في تصريحات صحفية اليوم: “يعاني المصابون جراء البحث عن مراكز خارج البلدية مع اكتظاظ غالبيتها بالمصابين، على كل المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، وضعف الالتزام الذاتي سبب رئيسي للانتشار مهما أصدرت من قرارات للحظر”.

وتابع عميد بلدية الزاوية الغرب في تصريحاته قائلًا: “سنتابع مدى تطور الوضع الوبائي بالبلدية، وسنصدر قرارتنا وفق ذلك الأسبوع المقبل” وفق قوله.