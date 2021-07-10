الأرصاد: اعتدال الحرارة على أغلب مناطق الشمال ورطوبة عالية على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل.

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة علي الساحل، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية فشمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و42 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا غدًا على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على الساحل ومناطق الجبل الأخضر، وما بين 35 و40 درجة مئوية على جالو وأجدابيا والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: بين 40 و43 درجة مئوية, وتسجل ارتفاع طفيف غدا.

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