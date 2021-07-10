معهد النفط للتدريب يعلن تعليق الدراسة بسبب ازدياد أعداد الإصابة بكورونا

أعلن معهد النفط للتأهيل والتدريب عن تعليق الدراسة إلى حين إشعار آخر، وذلك نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي في البلاد وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان على صفحة المعهد في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد قررت لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب تعليق الدراسة بالمعهد بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المعهد إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع تعميم المؤسسة الوطنية للنفط الأخير بشأن رفع درجة التدابير الاحترازية والالتزام بها، وحفاظًا على سلامة المتدربين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.