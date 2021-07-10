“يونيسف” تحذر من زيادة حالات كورونا في ليبيا

حذرت منظمة “يونسيف” من الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، في ليبيا، مشيرة إلى تسجيل 1710 حالة يوم الخميس الماضي فقط.

وأشارت منظمة يونيسف في إيجاز صحفي، إلى تجاوز الإصابات 200 ألف حالة، إضافة إلى الوفيات التي تخطت 3200 حالة، حسب بيان مكتب المنظمة في ليبيا.

ودعت المنظمة، المواطنين إلى حماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع عبر الحصول على التطعيم، وأيضا الالتزام باحتياطات السلامة متمثلة في ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وغسل اليديين باستمرار.

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