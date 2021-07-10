حمزة: الموقف في رأس جدير مأساوي وحكومتنا العبثية لا حياة لمن تنادي

قال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الموقف في منفذ رأس جدير من الجانب التونسي منذ مساء يوم أمس يشهد تكدس كبير للمواطنين ولسيارات الإسعاف التي تقل المرضي والجثامين، وسيارات بها العائلات واطفال ونساء وكبار سن ملقين على قارعة الطريق منذ مساء يوم أمس في الديوانه التونسية لأن الجانب الليبي أغلق المنفذ في إتجاه الدخول لليبيا ، ولم يتم إستثناء أحد من إدخال المرضي والجثامين.

أضاف حمزة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت: “برغم من إجراء عدة إتصالات مع عدد من مسؤولي الصدفة لإيصال صورة الموقف لوزير الداخلية لإعطاء تعليماته بفتح جزئي للمرضي وأصحاب الجثامين، ولكن لا حياة لمن تنادي، هذه نتائج القرارات العشوائية من حكومة عشوائية عبثية”.