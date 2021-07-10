علي زيدان: أسست حزب «نداء القرضابية» لتلبية طموحات الشباب

كشفت المدونة كريمة الفاسي عن أن رئيس الحكومة الأسبق “علي زيدان” أسس حزبا سياسيا يحمل اسم “نداء القرضابية”.

ونقلت «الفاسي» تصريحات «زيدان» عبر حسابها بفيسبوك، «أنه عاد مؤخراً للوطن لأنه مؤمن بعدالة قضية ليبيا، وضرورة فرض هيبتها بين الدول، وتحقيق نهضتها».

وقال «زيدان» وفق منشور «الفاسي»: «إن حزبه سيجري الأيام القادمة انتخابات داخلية، دون الإفصاح إن كان سيترشح لرئاسة الحزب أم لا، مكتفيا بالقول: الفرصة متاحة للجميع».

وأكد أن همّه هو تلبية طموحات شباب ليبيا، والاهتمام بشرائح المجتمع من الأم إلى الطفل، لافتاً إلى أن ليبيا تحتاج إلى بنية تحتية، وتوفير فرص عمل للشباب، وإلى إسكان وصحة واقتصاد.

ونفى رئيس الحكومة الأسبق ” خلال فترة المؤتمر الوطني العام” الاتهامات الموجهة إليه بسرقة المال العام، واصفاً إياها بـ “حزب إشاعات قذرة”.