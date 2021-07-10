ميناء بنغازي: دخول 988 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ثلاث سفن إحداها محملة عدد 988 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية أما السفينتين الأخرتين فمحملتين ببضائع وسلع مختلفة.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات (سيتي أف أوسلو) وعلى متنها عدد 988 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات( أماندا أف) وعلى متنها عدد 107 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة وكذلك السفينة (نينا أف) وعلى متنها عدد 69 حاوية بضائع مختلفة.