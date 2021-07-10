“حماية الحياة البرية”: كارثة بيئية بمحيط بلدية حي الأندلس

أطلقت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية نداءً عاجلاً تحذر فيه سكان قرجي وقرية الساعدي وحي الأندلس والفلاح والرياضية والمنصورة وباب العزيزية، مما وصفته بـ”الكارثة البيئية”.

وكشفت الجمعية عن صور التقطت في الساعة 17:50 مساء اليوم الجمعة 9/7/2021 من فوق كوبري وادي المجينين المؤدي بقرجي الشارع الغربي، توضح أنه وبدلاً من انسياب مياه الأمطار الطبيعية؛ أصبح مجرى الوادي مسارًا لمياه الصرف الصحي في اتجاه البحر والمصائف.

وقالت الجمعية إن هذا الوضع مستمرٌ تحت سمع وبصر بلدية حي الأندلس ومكاتب الحرس البلدي والبيئة والصحة.

وحذرت من تلوث المياه الجوفية وانتشار الحشرات وتلوت المصائف ومصب الوادي.

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