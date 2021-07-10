قرادة: الدبيبة معادٍ للأمازيغ ومصراتة هي المسؤولة

وجه إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق لدى الدنمارك والسويد، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأنه معاد للأمازيغ ومخاصم لحقهم.

وقال «قرادة»، على حسابه بـ«فيسبوك»، «فعلًا وممارسة، لا بتزويق القول ولا بتسويق المداهنة ولا بتلصيق العقيم، فلحد الآن السيد الدبيبة مُعاد للأمازيغ ومُناوئ الأمازيغية ومخاصم للحق الأمازيغي».

وأكد أن ما يفعله الدبيبة مع الأمازيغ إما تمييز عنصري وإما استهانة واستخفاف قائلا: «تمييز عنصري أم استهانة الاستخفاف، التقييم والنتيجة واحدة؟».

وأضاف «مصراتة هي المسألة والمسئولة بكل مباشرة.. الأمازيغ في وطنهم شركاء كاملو الحرية والمواطنة، وأصحاب حق واستحقاق بكل جدارة واضحة وستتضح بجلاء».