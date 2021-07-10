«إدارة الحديد والصلب»: نتعرض لتحريض وفتنة لزعزعة استقرار الشركة

احتدم السجال الدائر بين مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب والنقابة العامة للعمال، حول مرتبات العمال المسرحين، حيث أكد الأول حرصه الكامل على صرف مرتبات العاملين بها وفي حينها دونما أي تأخير.

ووصفت الشركة في بيان صادر السبت، ما ورد في المنشور الصادر من مجلس إدارة عمال الشركة يوم الخميس، بأنه «مغالطات كيدية؛ تهدف إلى تحريض العمال وزرع الفتنة بين العمال والإدارة، وزعزعة الاستقرار بها».

جاء ذلك ردًا على بيان صادر عن النقابة بشأن العمال المسرحين، الذين قالت إدارة الشركة إنها ستدفع مرتباتهم بعد الترتيب مع وزارة المالية، وهو ما اعتبرته النقابة دليلًا على عدم وجود أموال بالشركة.

وذكر بيان مجلس إدارة الشركة أن «الترتيب مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية؛ فهو فقط للتسريع وحث الوزارة على دفع المبالغ المالية المترتبة عن إيقاف الإنتاج والعمل بالشركة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه».

ودعا مجلس إدارة الشركة «كل العاملين إلى وحدة الصف والترفُّع عن الضغائن والدفع باتجاه السير قدمًا، وتغليب المصلحة العامة للشركة وللدولة الليبية على أية مصالح فئوية ضيقة».

مؤكدًا أن «الشركة لم ولن تدخر جهدًا في تحسين كافة الظروف لعمالها؛ وفقًا لما يسمح به القانون واللوائح التشريعية».