دورة تدريبية لـ39 ضابطا بأجدابيا استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تدريب 39 ضابطا في أجدابيا ضمن الاستعدادات للإستحقاقات الإنتخابيه المقبلة في 24 ديسمبر 2021م.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن تدريب الضباط يأتي ضمن الدورة الأولى في مجال الأمن الإنتخابي بمديرية أمن أجدابيا والتي عقدت خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو.

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واستهدفت الدورة 39 ضابطا من رؤساء الأقسام والمراكز بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا للإنتخابات إجدابيا، وبإشراف مباشر من مدير الأمن. ونوهت الوزارة إلى أن «الخطة التدريبية أعدتها إدارة تأمين وحماية الإنتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتنسيق المباشر مع المفوضية العليا للإنتخابات».

ويوم الأحد الماضي، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات منظومة تسجيل الناخبين، قائلة إنها ستبدأ في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب.

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