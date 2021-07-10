وزارة المهجرين تدعو لإشراك النازحين في العملية الانتخابية

دعا وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام رئيس مفوضية الانتخابات لعقد اجتماع عاجل للوصول إلى وضع خطة متكاملة لإشراك النازحين في العملية الانتخابية المرتقبة في شهر ديسمبر حسب أماكن نزوحها الموجودين بها وفق المعلومات والبيانات الموجودة في الوزارة.

وحثت الوزارة مفوضية الانتخابات على توجيه تعليمات للإدارة الفنية بالمفوضية بالعمل على تخصيص محطات أو مراكز اقتراع للنازحين بالداخل والمهجرين بالخارج.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمهجرين بالخارج تخصص مراكز اقتراع بسفاران ليبيا بدول الجوار وبشكل خاص منها دول مصر وتونس والأردن وتركيا أما بالنسبة للنازحين بالداخل فتخصص مراكز اقتراع أو محطات ي البلديات المستضيفة لهم في أماكن تواجدهم الحالية.