البيوضي: العالقون في رأس جدير يعيشون لحظات صعبة وأوضاع مأساوية

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن المواطنون العالقون في رأس جدير يعيشون لحظات صعبة وأوضاع مأساوية وما يحدث إذلال وإهانة وتعذيب للعائدين لبلدهم.

البيوضي اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحكومة ورئيسها في سبات عميق وتبين بوضوح أن كل الخطب الشعبوية التي يستخدم فيها الرئيس معاناة الليبيين لا تستهدف إلا الحصول على المائة مليار.

وأضاف” نحن ندفع ثمن قرارات ارتجاليه غير مدروسة وتأخر في التعامل مع كارثة في دولة جارة ، وهو ما سيزيد الأعباء على الليبيين ، ما يحدث يستدعي محاسبة الحكومة بشكل فعال فأوضاع البلاد المستقرة ( أمنيا ) تطلب فهم أسباب إهمال ملف كبير وعد الرئيس بحله كأولوية عاجلة”.

كما أكد أنه بسبب الإهمال والتقصير والقرارات الإرتجالية ستحدث كارثة بانتشار السلالة الهندية في ليبيا، مضيفاً”فلم يعد مقبولا متابعة فيديوهات الحديث ( بالدّارْجه ) كالحديث عن توزيع الأموال في ( صرة ) أو ركوب اليخوت أو أن نشاهد الرئيس كشرطي مرور نحن لسنا في سوق خضاره بل في دولة كان من المفترض انها مرحلة تمهيدية للعبور نحو الإستقرار ولا نرغب أن نشهد انهيارها تماما بسياسات ارتجالية وفوضوية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية