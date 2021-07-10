الطرشاني: القوات المسلحة أعلنت منطقة زلاف الرملية شمال سبها منطقة عمليات عسكرية

ليبيا – قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها علي الطرشاني إنه تم الشروع في تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها غرفة عمليات المنطقة الجنوبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية للقضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في المنطقة.

الطرشاني أكد في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”، أن المرحلة الثانية من خطة القوات الليبية لتأمين سبها وأطرافها ستستهم في القضاء على عصابات الاتجار بالبشر والمحروقات والجريمة المنظمة.

وتابع أن القوات المسلحة أعلنت مناطق شمال سبها، في مقدمتها منطقة زلاف الرملية، منطقة عمليات عسكرية يمنع فيها تحرك السيارات والأفراد.

وطالب الطرشاني الأهالي في الجنوب الغربي من البلاد بالابتعاد عن جميع المناطق المحددة من الجيش الليبي، للحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم حتى تنتهي العمليات.

وأشار إلى أن الوضع الأمني في تحسن عقب الانتشار الأمني الأخير لمدرية أمن سبها ووحدات القوات المسلحة العربية الليبية.

كما شدد على انخفاض معدل الجريمة في مدينة سبها، وهو ما ظهر في انخفاض حالات السطو المسلح على المواطنين إلى ٣٥ حالة، بينها ٣٠ حالة أحبطتها مديرية أمن سبها فيما تمكن البقية من الإفلات، منذ إطلاق العملية وهو معدل منخفض تماما.

وأكد أن مدرية أمن سبها أصدرت تعليمات حازمة بضرورة التحاق كامل أفراد الشرطة التابعين لها في مدة أقصاها ٢٠ يوما، ومن لم يلتحق منهم سيتم فصله من عمله.

واختتم الطرشاني تصريحه بأن الجيش الليبي ومديرية أمن سبها أنزلوا قوة ضخمة لتأمين المدينة وأطرافها منذ أيام انخفضت خلالها نسبة الجريمة بحوالي 75% مقارنة بالأعوام الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية