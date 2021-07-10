المرعاش: انتخاب الرئيس بشكل مباشر هو النموذج الأمثل لدولة تعاني من الصراعات والأزمات

ليبيا – وصف الكاتب والمحلل السياسي كامل المرعاش قرار مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة بأنه “خطوة جيدة”، لأن انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة هو النموذج الأمثل لدولة تعاني من الصراعات والأزمات والانقسامات.

المرعاش قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الانتخاب المباشر من الشعب يعطي الرئيس صلاحيات واسعة تكتسب شرعيتها من المشرع الأول وهو الشعب؛ مما يمكّن الرئيس من وضع حد للانقسامات، وإنهاء التدخل الخارجي، وإعادة سيادة وهيبة الدولة، وسيادة القانون والمؤسسات، واحتكار الدولة للسلاح”.

واعتبر أن تحرك مجلس النواب في هذا الاتجاه أعاد له حيويته باعتباره الجسم الشرعي المتبقي، وإقراره لقانون الانتخابات وتوفير التشريعات اللازمة لتنظيمها، يشكل ضربة قاضية لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يريد استمرار حالة الفوضى في ليبيا لأنها الحالة التي مكنته من السيطرة والاستحواذ على ثروات البلاد وتوظيف جزء منها في الحروب والعنف وتمويل التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.

كما أضاف:”أن تنظيم الاخوان والميليشيات التابعة له في كل الأحوال ستقف أمام أي عملية ديمقراطية تهدد نفوذه، وسيكون عليه إما التسليم لإرادة الشعب، أو المواجهة بالسلاح لتعطيل الانتخابات، أو الانقلاب على نتائجها، وهنا سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في رفع الغطاء عن هذا التنظيم”.

وأشار إلى أن الدول الكبرى وخصوصا الراعية القريبة لملتقى الحوار، ستجد حرجا كبيرا في معارضة مرسوم مجلس النواب الذي يفتح الطريق لتنظم الانتخابات وهو اختصاص أصيل له، خصوصا بعد فشل أعضاء الحوار السياسي المختارين من هذه الدول وبوجه خاص الولايات المتحدة.

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