الجدال: قانون انتخاب رئيس الدولة من الشعب سيقطع الطريق على مؤامرة الإخوان للتمكين

ليبيا- قال المحلل السياسي مختار الجدال إن مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة من الشعب المزمع مناقشته في الجلسة المقبلة لمجلس النواب سيقطع الطريق على مؤامرة الإخوان للتمكين، خاصة بعد 10 سنوات من هيمنتهم على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

الجدال حذر في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” من أن القانون الجديد، من ناحية أخرى قد يفاقم الأزمة ويؤدي إلى حرب في النهاية لو تم انتخاب الرئيس من الشعب في ظل وجود السلاح في يد الميليشيات، التي لا يهمها أمن ومصالح البلاد بحسب قوله.

وشدد على أنه ما لم يتم حل المليشيات وجمع السلاح، لن تنعم البلاد بأي استقرار أو تحول ديمقراطي.

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