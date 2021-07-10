اكد مراقب الخدمات المالية ببلدية سرت أبراهيم المشاي إحالة كافة المرتبات الخاصة بموظفى القطاعات الحكومية والاجهزة والمناسبات بسرت عن شهر يونيو لكافة المصارف التجارية بسرت.

وقال مراقب الخدمات المالية بسرت في تصريح صحفي ان عدد الموظفين الدين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة بسرت أكثر من خمسة عشر ألف موظف وموظفه وتم التمكن من تنزيل مرتباتهم بحسابات بالمصارف عن شهر يونيو.

وأضاف المشاي أن المراقبة شرعت أيضا فى إعداد وتجهيز مرتباتهم الموظفين عن شهر يوليو بمناسبة قرب قدوم عيد الاضحي المبارك

وخلال نهاية الاسبوع سيتم ايداع الحوافظ بالمصارف التجارية فى سرت.