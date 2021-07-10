«الإمداد الطبي» يعلن وصول شحنات أدوية وتطعيمات إجبارية للأطفال

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة، وصول شحنات الأدوية التخصصيّة والتطعيمات الإجبارية للأطفال.

وقال مدير إدارة شؤون الأدوية بالجهاز الدكتور محمود أبو غزيل إنه تم البدء في صرف وتوزيع جزء من الأدوية التخصصية لمرضى الكلي- حقن ابريكس لمرضى الأورام – الإنسولين لمرضى السكر، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأشار أبوغزيل إلى توزيع التطعيمات الإجبارية للأطفال لأمراض الحصبة، والخماسي، والسداسي، وشلل الأطفال، والرئوي، والتطعيم الخاص باللورم الحليمي. وأضاف أن «هذه الكميات تم توزيعها على فروع جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الغربية والشرقية والجنوبية».

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