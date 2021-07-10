المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة: الأجندات الأجنبية هي سبب عدم الاتفاق على هدف واحد ينقذ البلاد

ليبيا – قال أحد أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إن الأجندات الأجنبية وحسابات بعض الدول هي التي أدت إلى ما فيه ليبيا الآن من تراجع وعدم الاتفاق على هدف واحد ينقذ البلاد.

وأضاف في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” رافضاً ذكر اسمه، “كل فريق يعمل لحساب جهته داخلياً وخارجياً، وليبيا خارج هذه الحسابات”.

يذكر أن المجلس ذكر في بيانه مساء أول من أمس بتحفظه السابق على طريقة اختيار أعضاء (لجنة الحوار السياسي) وخلفيات كواليس اختيار الحكومة، إلا أنه يرى أن الانتخابات المقبلة هي الحل الوحيد أمام البلاد، مطالباً السلطة التنفيذية بسرعة فتح الطريق بين مدينة سرت ومنطقة الهيشة دون تأخير أو منة من أحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية