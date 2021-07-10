إغلاق كافة الأنشطة العامة بالزاوية بسبب ازدياد إصابات كورونا

أعلن المجلس البلدي الزاوية، اليوم السبت، عن رفع حالة الطوارئ القصوى وإغلاق الأماكن العامة إغلاقًا تامًا لمدة أسبوعين، وذلك ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

وقرر المجلس، في بيان له، إغلاق الأسواق التجارية العامة والخاصة (الأسواق التجارية الكبيرة، والغذائية، والمنزلية، والمواشي»، وذلك في ختام اجتماع موسع عقده المجلس البلدي مع كافة القطاعات بالبلدية .

وشمل القرار «المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بجميع مراحلها، وصالات المؤسسات الاجتماعية، والمطاعم والمقاهي بجميع أنشطتها، ومحلات الحلاقة ومراكز الحجامة، والصالات الرياضية والملاعب. ومن بين الأنشطة الأخرى التي تقرر إغلاقها لمدة أسبوعين، «المصائف البحرية والمنتزهات والحدائق العامة».

وطالب المجلس البلدي الجهات الصحية أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بالجهات العامة والخدمية والإنتاجية، ومن بينها «المصارف بجميع فروعها، و الصيدليات والمراكز الصحية، ومحلات المواد الغذائية الصغيرة، والمخابز، والمساجد تفتح بأخذ التدابير اللازمة، ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء (القصابين).