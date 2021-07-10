المفوضية العليا: ورشة عمل حول الفصل في الطعون الانتخابية

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء بدعم من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ايفس اليوم السبت ورشة عمل حول تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية.

وبينت المفوضية الوطنية الليا للانتخابات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه حضر ورشة العمل عضوة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب ومدير إدارة العمليات بالمفوضية الصادق الزكار ومدير مكتب الشؤون القانونية الاء الشيباني ورئيس قسم التدريب والتأهيل القضائي بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية ومدير مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ايفس والمهتمين بالمجال القانوني ورؤساء المحاكم الابتدائية.