ليبيا الان

مشاورات لاستئناف الرحلات بين المطارات الليبية ومطار القاهرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك رئيس قسم معايير الأمن بمصلحة المطارات، جمال لفطح، في الاجتماعات التي عُقدت خلال يوميْن متتاليْن بالعاصمة المصرية القاهرة، مع سلطة الطيران المدني المصري، ضمن الوفد الذي كلف بمهمة رسمية من قبل وزير المواصلات برئاسة رئيس مصلحة الطيران المدني لزيارة مصر.
واستهدفت هذه الزيارة مناقشة إمكانية استئناف تسيير الرحلات الجوية بين المطارات الليبية ومطار القاهرة الدولي.

وجاءت هذه الزيارة بناءً على الزيارة التي قام بها وفد متخصص من الطيران المدني المصري لعدد من المطارات الليبية، مؤخرًا؛ للتدقيق وتقييم أوضاعها والتأكد من الإجراءات الأمنية المعمول بها ومدى ملائمتها لما هو منصوص عليه دوليًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك