مشاورات لاستئناف الرحلات بين المطارات الليبية ومطار القاهرة

شارك رئيس قسم معايير الأمن بمصلحة المطارات، جمال لفطح، في الاجتماعات التي عُقدت خلال يوميْن متتاليْن بالعاصمة المصرية القاهرة، مع سلطة الطيران المدني المصري، ضمن الوفد الذي كلف بمهمة رسمية من قبل وزير المواصلات برئاسة رئيس مصلحة الطيران المدني لزيارة مصر.

واستهدفت هذه الزيارة مناقشة إمكانية استئناف تسيير الرحلات الجوية بين المطارات الليبية ومطار القاهرة الدولي.

وجاءت هذه الزيارة بناءً على الزيارة التي قام بها وفد متخصص من الطيران المدني المصري لعدد من المطارات الليبية، مؤخرًا؛ للتدقيق وتقييم أوضاعها والتأكد من الإجراءات الأمنية المعمول بها ومدى ملائمتها لما هو منصوص عليه دوليًا.

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