عليها آثار تعذيب.. “أمن زوارة” يعثر على جثة لشخص مجهول

تلقت مديرية أمن زوارة بلاغًا من أحد أعضاء سجن مليته يفيد بالعثور على جثة ملقاة على الطريق الرابط بين السجن والطريق الساحلي.

وعلى الفور؛ توجه أعضاء التحقيق من مديرية أمن زواره إلى الموقع، بحضور نيابة زوارة.

وأجرت السلطات المختصة الكشف المبدئي على الجثة واتضح أن عليها آثار تعذيب، وتبين أنها تعود لرجل في العقد السادس من عمره، ولا يحمل أي أوراق إثبات هوية.

واتضح أن المتوفى شخص أبيض اللون طوله 1,70 م أصلع الرأس، يرتدي تيشرت به ثلاثة ألوان “أبيض وأزرق وأصفر”، وشورت أسود.

وقد تم نقل الجثة إلى مكتب الطب الشرعي بزواره لاستكمال الإجراءات

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