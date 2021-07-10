المنصوري: جثامين الليبيين بدأت تتعفن في منفذ رأس جدير.. وقرار الإغلاق غير مدروس

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري، إن المنفذ مغلق ولدينا مواطنون ليبيون عالقون في منطقة بوابة القيطون، مشيرًا إلى أن قرار الإغلاق دون سابق إنذار غير مدروس وأربك الليبيين.

أضاف المنصوري في تصريحات صحفية اليوم قائلًا: “ننتظر مخرجات الاجتماع المنعقد حاليا في طرابلس، ونرجح أن يعاد النظر في موضوع العالقين وهو تكرار لسيناريو سابق سيربك عملنا ولن نتمكن من إنجازه بالشكل المطلوب، ونتمنى أن يكون الدخول بدفعات محدودة لنتمكن من إجراء الاختبارات لكل العالقين، فالعدد كبير و بينهم مرضى وجثامين بعضها بدأ يتعفن لعدم وجود تكييف في سيارات الإسعاف”.

وتابع قائلًا: “التونسيون العالقون في ليبيا وضعهم جيد مقارنة بالليبيين، ونأمل التنسيق معنا في حال السماح للعالقين بالدخول لننهي عملنا دون خروق أو مشاكل” وفق قوله.