منظمة حقوقية تطالب بتقديم الرعاية الطبية لعبد الله السنوسي

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى السماح بمنح رئيس المخابرات الليبية السابق،عبدالله السنوسي، الدواء الخاص به ، وفتح الزيارات الطبية له بشكل عاجل بعد تدهور حالته الصحية.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية المتداولة عبر وسائل الإعلام حول منع منح الدواء للسنوسي، المحتجز بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل.

وبينت اللجنة أن التقارير والمعلومات الأولية تفيد بأن الحاله الصحية للسنوسي تدهورت بشكل كبير جراء حرمانه من الحصول على علاجه، وهو ما يتسبب في مزيد من التدهور لحالته الصحية الحرجه.

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، يشكل انتهاك جسيم لسيادة القانون والعدالة، وكذلك لما نصت عليه المواد (42) و (43) و (44) و (46) من الفصل السابع فيما يتعلق بالرعاية الطبية للنزلاء في أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، كما يشكل إنتهاك جسيم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث ينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز. وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل من أجل السماح بمنحه الدواء الخاص به، وفتح الزيارات الطبية له بشكل عاجل.