ليبيا الان

مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء ينظمان ورشة حول “الفصل في الطعون الانتخابية”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وبدعم من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES) اليوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 م ورشة عمل حول تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية.

و حضر الورشة عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب و مدير إدارة العمليات بالمفوضية الصادق الزكار و مدير مكتب الشؤون القانونية الاء الشيباني ورئيس قسم التدريب والتأهيل القضائي بادارة التفتيش على الهيئات القضائية ومدير مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES ) والمهتمين بالمجال القانوني ورؤسا المحاكم الابتدائية.

وتهدف هذه الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام بفندق كورونثيا بطرابلس لتعريف القضاء بالجوانب العملية الانتخابية ومناقشة وتحليل الاحكام القضائية في ليبيا وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في فض النزاعات الانتخابية وتعزيز فهم المعايير الدولية و افضل الممارسات في البلدان الأخرى.

شمل اليوم الأول للورشة عدة جلسات للاطار القانوني للانتخابات و العملية الانتخابية في ليبيا، و أنواع و طبيعة النزاعات الانتخابية, والجوانب الفنية للانتخابات, والاختصاص القضائي في النزاع الانتخابي.

وأوضح مدير إدارة العمليات بالمفوضية الاستاد الصادق الزكار في كلمته على أهمية الشراكة بين المفوضية والجهاز القضائي لان العملية الانتخابية تخضع لاجراءات قانونية ويجب التنسيق مع الجهاز القضائي لحلحلة هذه الصعوبات بتبادل الخبرات.

ومن جهته اكد إيان سميث مدير مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا ( IFES ) على أهمية هذه الورشة لتبادل الخبرات.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • ما تحسوش في روحكم – أنكم كثرتوا على ما وصوكم بيه ..؟!!!
    ليبيا ليست كدولة اخرى وما يحدث عبارة عن مهزلة وتضييع الوقت والمال والهروب من الواقع والمسؤلية –
    واجهوا الواقع وخليكم منطقيين من غير لف ولا دوران – !!!
    خيركم خايفين من الاسلام خايفين من دينكم الي فيه عيشكم وكرامتكم وصيانة عرضكم ..!!!!
    القضاء حيكون إسلامي من الشرع والكتاب والسنة
    وهذا ما اتفق عليه الليبيين في طرابلس العاصمة وغير ذلك عبارة عن مزايدات فاضية من مجرد متحزبين وبرلمانيين هاربين من الواقع وضياع وقت .

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