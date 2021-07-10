تعيين “شكشك” نائبًا للمنظمة الأفريقية للرقابة المالية

‎عيّنت المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك نائبًا لرئيس المنظمة.

‎جاء ذلك، ضمن اختتام أشغال الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للمنظمة، حيثُ اختيرت ليبيا مقرًا لاستضافة الاجتماع القادم للجمعية العامة للمنظمة عام 2024.

وبحسب بيان الديوان؛ فإن مشاركة ليبيا في مثل هذه الأعمال تُعزّز حضورها الدولي، وتُكثّف من جهودها نحو الشفافية وتحسين إدارة المال العام، إضافةً إلى إتاحة الفرص لديوان المحاسبة لتحقيق التنمية المؤسسية والبشرية، من خلال وجوده في مكتب رئاسة المنظمة لمدة تسع سنوات متتالية.

‎جديرٌ بالذكر أن أشغال الجمعية العامة نُظم عبر تقنية “الزوم”، و تحت إشراف محكمة الحسابات السنغالية، وبمشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي.

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