طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 10 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 10 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقي اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل , بينما تكون مرتفعة نسبيا على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة علي الساحل ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 35) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (38 – 42) مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على الساحل ومناطق الجبل الأخضر ، وما بين (35 – 40) مْ على جالو- اجدابيا والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 43) مْ , وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس

لهذا اليوم الساعة (20:17).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:06).

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