المنفي لـ سعيد: الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه المحنة بثبات

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الجمعة اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي قيس سعيد، عبر فيه عن كامل الدعم والمؤازرة للشقيقة تونس شعباً وحكومةً، خلال الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها هذه الأيام، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

المنفي أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس أن الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه المحنة بثبات، معبراً عن وقوف ليبيا جنباً إلى جنب مع الشعب التونسي الشقيق في محنته.

ومن جانبه أثنى الرئيس التونسي على الموقف الليبي الداعم لتونس، موكداً على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

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