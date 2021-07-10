فرنسا تُطالب الدول الأوروبية بآلية تلقائية لاستقبال اللاجئين

دعت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في فرنسا، سيلين شميت، الدول الأوروبية، وبشكل عاجل، لوضع آلية تلقائية لتوزيع المهاجرين الذين يتم انتشالهم في البحر المتوسط، تكون واضحةً وتضامنيةً.

وشددت “شميت”، على وجوب تقاسم المسؤوليات بين الدول الأوروبية لحماية الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، الذين يحتاجون إلى حماية دولية، خاصةً الضعفاء منهم، والأطفال الذين يجب العمل على لمّ شمل أسرهم بسرعة.

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية بأن المشكلة الأبرز حاليًا تكمن في إجراء مفاوضات بشأن كل قارب مهاجرين بمفرده، “وعدم وجود آلية توزيع تلقائية يمكن معرفة نتائجها”.

وأكدت أن مثل هذه الآلية من شأنها تنظيم استقبال المهاجرين وتسريع تسجيلهم بمجرد نزولهم في أوروبا.

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