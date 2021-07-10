ليبيا الان

فرنسا تُطالب الدول الأوروبية بآلية تلقائية لاستقبال اللاجئين

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في فرنسا، سيلين شميت، الدول الأوروبية، وبشكل عاجل، لوضع آلية تلقائية لتوزيع المهاجرين الذين يتم انتشالهم في البحر المتوسط، تكون واضحةً وتضامنيةً.

وشددت “شميت”، على وجوب تقاسم المسؤوليات بين الدول الأوروبية لحماية الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، الذين يحتاجون إلى حماية دولية، خاصةً الضعفاء منهم، والأطفال الذين يجب العمل على لمّ شمل أسرهم بسرعة.

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية بأن المشكلة الأبرز حاليًا تكمن في إجراء مفاوضات بشأن كل قارب مهاجرين بمفرده، “وعدم وجود آلية توزيع تلقائية يمكن معرفة نتائجها”.
وأكدت أن مثل هذه الآلية من شأنها تنظيم استقبال المهاجرين وتسريع تسجيلهم بمجرد نزولهم في أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك