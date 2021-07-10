المنفي يصدر تعليمات عاجلة لتمكين الليبيين العالقين بتونس من العودة

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تعليمات وصفت بـ” المشددة ” لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين بجمهورية تونس من العودة إلى البلاد.

وفي السياق ذاته تواصل المنفي مع كل من رئيس الحكومة، و وزير الداخلية، و رئيس جهاز المخابرات، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم للبلاد.

كما أصدر رئيس الرئاسي تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس، للعمل بشكل مستمر إلى حين تمكين جميع العالقين من العودة.

هذا ويتابع المنفي الرئيس بشكل شخصي مع كافة الأجهزة، ضمان سرعة دخول العالقين إلى البلاد لأجل سلامتهم، وعودتهم إلى أرض الوطن معززين مكرمين.

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