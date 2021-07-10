المنفي يوجه بسرعة تمكين الليبيين العالقين بتونس من العودة للبلاد

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين بتونس من العودة إلى البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي تواصل مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه، ووزير الداخلية خالد مازن، ورئيس جهاز المخابرات، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم للبلاد.

كما أصدر المنفي تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس، للعمل بشكل مستمر إلى حين تمكين جميع العالقين من العودة.

وأشار المكتب الإعلامي للمنفي أنه يتابع بشكل شخصي مع كافة الأجهزة، ضمان سرعة دخول العالقين إلى البلاد لأجل سلامتهم، وعودتهم إلى ليبيا.