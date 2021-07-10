“المنفي” يوجّه بسرعة إعادة الليبيين العالقين بتونس

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين بتونس، من العودة إلى البلاد.

وتواصل “المنفي” مع كلٍّ رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات؛ بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم إلى البلاد.

وأصدر “المنفي” تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس، للعمل بشكل مستمر، إلى حين تمكين جميع العالقين من العودة.

ويتابع رئيس المجلس الرئاسي، بشكل شخصي، مع الأجهزة كافة؛ ضمان سرعة دخول العالقين إلى البلاد لأجل سلامتهم، وعودتهم إلى أرض الوطن.

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