وزير النفط: لابد للدولة أن تلتفت للقطاع الذي تعرض للدمار

أكد وزير النفط والغاز بحكومــة الوحــدة الوطنيــة محمد امحمد عون أن الدولة لابد أن تلتفت إلى قطاع النفط الذي تعرض لدمار وخراب كبير حتى يعود إلى نشاطه ومكانته المعهودة وتكثيف نشاط الاستكشاف وتطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآلات حتى تواكب التطور والتقنية الحديثة.

وبين عون لدى وصوله لمرسى البريقة اليوم السبت في زيارة تفقدية لشركــة سرت لإنتــاج وتصنيــع النفــط والغــاز أن المؤسسة الوطنية للنفط ظلت متماسكة وحافظت على وحدة البلاد رغم ما مرت به مشيدا بجهود العاملين بقطاع النفط والغاز الذين تغلبوا على المصاعب وعملوا في أحلك الظروف التي واجهتهم.

وكـــان في استقبال عون لدى وصوله مطار مرسى البريقة جادالله حمد العوكلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف ومسعـــود سليمـــان مـــوسى رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو العموم ومديرو الإدارات بالشركة وعــدد من الضباط والمسؤولين بالجهات الأمنية والعسكرية والجهات العامة بالمنطقة.

ومن المقرر أن يجري عون جولة في بعض المواقع والمنشآت الصناعية بمرسى البريقة والحقول التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.