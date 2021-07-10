الدبيبة ومشيشي: غلق الحدود بين ليبيا وتونس مؤقت وسيُرفع سريعا

قال رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن قرار غلق الحدود بين البلدين وقائي وظرفي، وسيتم رفعه في أقرب الآجال بحسب بيان لمكتب المشيشي اليوم السبت.

وأضاف البيان الذي صدر عقب اتصال هاتفي بين الطرفين، أن غلق الحدود البرية والجوية هو إجراء وقائي وصحي وجاء لحماية الأرواح من الجانبين في ظل، انتشار فيروس كورونا في تونس وارتفاع عدد المصابين مضيفا بانه سيتم رفعه في القريب العاجل.

كما كان الاتصال فرصة للتأكيد على متانة العلاقة والتي يُؤمل تطويرها إلى شراكة استراتيجية “لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل”.

يشار إلى غلق السلطات اللليبية غلق الحدود مع تونس خلفا ردود فعل متباينة وخاصة حالة من التوتر في معبر راس اجدير من طرف مواطنين ليبيين علقوا في تونس.