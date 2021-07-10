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مصباح: القسم وانتخاب الرئيس أبرز مناقشات لجنة التوافقات بملتقى الحوار نهاية الأسبوع

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي أبوبكر مصباح، إن اللجنة ستعقد جلسة عبر تطبيق زوم، نهاية الأسبوع، لحسم النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية، مرجحا اقتصار النقاش على مقترحات تفضي لإجراء الانتخابات في موعدها.

مصباح وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – الجمعة أشار إلى أن اللجنة ستدرس تنظيم الانتخابات وفقا لمقترح اللجنة القانونية الذي تم طرحه، إضافة إلى مناقشة النقاط الخلافية وأبرزها انتخاب الرئيس ونص القسم القانوني لمن سيتولى السلطة، وموقف المكونات الاجتماعية وشروط الترشح للانتخابات، وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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