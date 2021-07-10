سميو: ارتفاع الإصابات مؤشر على دخول المتحور الهندي

ليبيا – وصف مدير دائرة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أسامة سميو الوضع الوبائي خلال السبع أيام الماضية بـ”المقلق” خاصة بعد ما شهدته البلاد من انخفاض في أعداد الاصابات منذ 6 أشهر لـ 200إلى 300 حالة في اليوم، مشيراً إلى أن ارتفاع الحالات لـ 1300 حالة تقريباً هذا مؤشر مقلق جداً ويشير بشكل كبير لدخول المتحور الهندي من كورونا وإن لم يتم تثبيتها مختبرياً لأنه من أحد مميزاته سرعة الانتشار.

سميو قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إنه يمكن اعتبار هذه الحالات من النوع الجديد “المتحور الهندي” إلى حين إثبات العكس معملياً.

وأضاف: “ما يعيق معرفة هذا النوع لا اعتقد أنها الأجهزة، المركز المرجعي في المركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس هو من يقوم بالأمر وبالتأكيد سيقوم بطلب الكواشف الخاصة بالنوع الجديد لأن كل نوع له مواد مختصة تكشف عنه لكن تستخدم نفس الأجهزة الموجودة وأعتقد أن الاجهزة موجودة لكن المواد الخاصة للكشف هي من يتطلب توريدها”.

أما بشأن عمليات تطعيم المواطنين بيّن قائلاً: “عدد المطعمين بلغ حتى يوم الأربعاء الماضي 414 ألف، وهذه اللقاحات حسب ما أثبتته البحوث في دول العالم المتقدمة تعطي نسبة من الفعالية ضد النوع المتحور الهندي لكن لا تمنح وقاية كاملة لكل الأشخاص المطعمين لكن فيها نسبة جيدة من الوقاية من النوع المتحور وأغلب الأنواع الموجودة” بحسب قوله.

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