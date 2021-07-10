في وقفة احتجاجية بالكفرة.. نساء يطالبن بتحسين الوضع الصحي بمركز أمراض النساء والولادة

أخبار ليبيا 24

نظمت نساء من بلدية الكفرة وقفة احتجاجية أمام مركز أمراض النساء والولادة؛ وذلك لمطالبة وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بتحسين الوضع الصحي بالبلدية.

وحملن المحتجات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بضرورة تحسين وضع الحضانات وتوفير اختصاصي حديثي الولادة والأطفال الخدج وكذلك توفير أجهزة مناظير وتدريب الطاقم الطبي عليها لإجرائها داخل مركز الكفرة لأمراض النساء والولاة.

وطالبن المحتجات أيضا بضرورة توفير استشاري نساء وولادة وعقم داخل المركز لإجراء العمليات الصعبة والكبرى داخل المستشفى لتفادي عناء وتكاليف السفر على المريضات.

كما دعين المحتجات إلى ضرورة توفير بنك للدم داخل الكفرة، ودعم الكادر الطبي من المقيمين بالبلدية وتذليل الصعاب امامهم لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، وكذلك طالبن بعودة الدكتورة هدى بوشنة لإجراء العمليات للحالات المطالبة بها.

ودعت المحتجات الوزارة إلى عدم تجديد عقد التشاركية المشغلة للمركز لفشلها في توفير الخدمات، وكذلك إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة لتشغيل المركز بنظام شراء الخدمة.