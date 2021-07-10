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شباب مدينة بنغازي يعلنون دعمهم لانتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عبر المتظاهرون في بنغازي عن دعمهم الكامل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطالبين رئيس مجلس النواب بتفعيل القرار رقم 5، ومؤكدين تمسكهم بانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، وعدم السماح بأي تلاعب فيها أو تأجيلها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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