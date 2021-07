مصدر لـ218: الفرق الفنية في حقل الشرارة تنجح في إضافة 45 ألف برميل والإنتاج اليومي يرتفع إلى 275 ألف برميل

