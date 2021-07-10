الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد قرب وصول شحنات جديدة من لقاحات كورونا

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو قرب وصول شحنات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبدء في منح الجرعة الثانية لمن تلقوا اللقاح.

سميو قال في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر اليوم السبت إن بعض الشحنات ستحمل لقاحات تُعطى من جرعة واحدة، موضحًا أنها تتضمن كميات من لقاح “سبوتنيك لايت الروسي” الذي يمنح من جرعة واحدة، إضافة إلى جونسون أند جونسون وسينوفاك وأسترازينكا.

وأشار إلى أن اعتماد ليبيا على منح جرعة واحدة من لقاح كورونا المدة الماضية، هدفه تطعيم أكبر قدر من المواطنين خاصة كبار السن منهم، للحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات وفق قوله.

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