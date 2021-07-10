الحكومة: نسعى لفرض الأمن في الجنوب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح اليوم السبت أن الحكومة تسعى لفرض الأمن في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لإنشاء مشاريع تنموية تسهم في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنيين.

وبين أبوجناح خلال مشاركته في اجتماع عقده تجمع أبناء الجنوب “فزان” في طرابلس”بأنه لن تتحقق وحدة ليبيا إلى أن تتحقق وحدة فزان” مشيراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها الجنوب وتهدد سلامته وتؤثر تداعياتها بشكل مباشر على كامل التراب الليبي بحسب صفحة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسي الكوني على وجوب أن تمنح كامل الصلاحيات لنائب رئيس الحكومة وإعطاءه الاختصاصات لإنجاز إصلاحات في المنطقة، وتوحيد الصف في كامل ربوع فزان للنهوض بالمنطقة اقتصادياً وسياسياً.

وناقش الاجتماع المشاكل التي تواجهها المنطقة الجنوبية من انعدام الإمكانيات اللازمة لتنمية مناطق الجنوب كما استعرض عددا من المقترحات والخطط المعدة من قبل أبناء فزان لوضع حلول تسهم في إنماء جميع مناطق ومدن الجنوب، والمساعدة في إنجاز المشاريع المتوقفة.

وشدد الحضور على دور حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار في البلاد والدفع بعجلة التنمية.