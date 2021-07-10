إغلاق تام في الزاوية لأسبوعين لمجابهة كورونا

أخبار ليبيا24

قررت بلدية الزاوية، اليوم السبت، إجراء إغلاق تام لمدة أسبوعين للأسواق التجارية الكبيرة بجميع أنواعها والمؤسسات التعليمية بجميع المراحل إضافة إلى صالات المناسبات والمتنزهات والمصائف والحدائق.

وشددت البلدية، على جميع الجهات الخدمية العامة داخل نطاقها الأخذ بالتدابير والإجراءات الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة لمجابهة هذه الجائحة.

واستثنت البلدية من القرار، المساجد، إذ يستمر فتحها في كافة الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة مع ضرورة التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة.

وطالبت البلدية، المؤسسات الصحية ومصانع الأكسجين برفع حالة الاستعداد القصوى لـ 24 ساعة لحدوث أي طارئ.

ودعت البلدية، الجهات الأمنية والضبطية بالبلدية التعاون التام مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما دعت كافة الجهات داخلها التعاون التام وتنفيذ كافة الإجراءات التي تصدر عن اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا.