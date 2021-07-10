«الكوني»: قد يضطر المجلس الرئاسي لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات

قال موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، إنّ بوسع المجلس الرئاسي أن يصدر مرسوماً رئاسياً بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.

وأضاف «الكوني»، في لقاء مع قناة «بي بي سي عربي» أنّ فكرة إصدار مرسوم بقاعدة دستورية طرحه على المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى والبعثة الأممية. ومفوضية الانتخابات

واعتبر «الكوني» إصدار المجلس الرئاسي مرسوماً رئاسياً بقوة القانون لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات خياراً أخيراً بسبب خشيته من أن يتسبب ذلك في مزيد من الفرقة بين الليبيين.

وأشار عضو المجلس الرئاسي بإصبع الاتهام لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية.