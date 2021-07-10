علامة فارقة تميز طفرة سلالة ‘دلتا’ من فيروس كورونا عن باقي الطفرات

أعلن سيرغي نيتيوسوف، نائب رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية أن احتمال الإصابة بطفرة “دلتا” من كورونا أعلى بكثير من كورونا العادية.

وأكد أن عدم ارتداء الكمامات يزيد من خطر الإصابة بهذه الطفرة بمقدار مرتين على الأقل.

وقال: “يدل الوضع على أن عدد التكاثر للطفرة السابقة من فيروس كورونا يبلغ 3، فيما يبلغ عدد التكاثر لطفرة “دلتا” نحو 5، وهذا هو الفرق الأساسي بين طفرة دلتا والطفرة السابقة”.

وأشار العالم إلى أن الطفرة الأولى من فيروس كورونا كان من الممكن الإصابة بها في الشارع أو في المطعم أيضا، ولذلك يعتبر ارتداء الكمامات أمرا ضروريا.

وأضاف أن مؤشر عدد التكاثر للفيروسات معروف منذ عقود، لكن تحديده أمر صعب، إذ يحتاج إلى جمع الإحصاءات.

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