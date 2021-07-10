نائب الدبيبة: لن تتحقق وحدة ليبيا إلى أن تتحقق وحدة فزان

حضر نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم السبت 10-7-2021 رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اجتماعاً عقده تجمع أبناء الجنوب “فزان” في طرابلس.

ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجهها المنطقة الجنوبية من انعدام الإمكانيات اللازمة لتنمية مناطق الجنوب.

استعرض اللقاء عدد من المقترحات والخطط المعدة من قبل أبناء فزان لوضع حلول تسهم في إنماء جميع مناطق ومدن الجنوب ، والمساعدة في إنجاز المشاريع المتوقفة. وشدد الحضور على دور حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار في البلاد والدفع بعجلة التنمية.

من جهته أكد المهندس رمضان أبوجناح “بأنه لن تتحقق وحدة ليبيا إلى أن تتحقق وحدة فزان”. مشيراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها الجنوب وتهدد سلامتها وتؤثر تداعياتها بشكل مباشر على كامل التراب الليبي.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزارء بأن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لفرض الأمن في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لإنشاء مشاريع تنموية تسهم في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنيين.

من جانبه شدد موسي الكوني على انه يجب ان تمنح كامل الصلاحيات لنائب رئيس الحكومة واعطاءه الاختصاصات لإنجاز إصلاحات في المنطقة ،وتوحيد الصف في كامل ربوع فزان للنهوض بالمنطقة اقتصادياً وسياسياً.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات متواصلة واجراءات يقوم بها المهندس رمضان أبوجناح للقاء جميع مكونات فزان وممثليها من أجل الوقوف على مشاكل مناطقهم وحثهم على المشاركة في تقديم مقترحاتهم التي تسهم في إنجاز الإصلاحات بالمنطقة الجنوبية.